Директор по безопасности РПЛ: «Подробности инцидента у гостиницы «Советская» узнаем в конце матча»

Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин рассказал о драке фанатов «Динамо» и «Спартака» в районе «ВТБ Арены».

— Инцидент у гостиницы Советская? Нам и не должны сообщать, потому что это город. В конце матча буду знать. На стадионе все идет, как и предполагалось. Немножко друг на друга покричали, к сожалению. (Евгений Белоусов)

Источник: фанаты «Спартака» и «Динамо» подрались стенка на стенку в Москве