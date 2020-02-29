РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Источник: фанаты «Спартака» и «Динамо» подрались стенка на стенку в Москве

17:02
Теги:

На Ленинградском проспекте возле отеля «Советский» в Москве произошла массовая драка, информирует Telegram-канал Mash. В ней приняли участие от 15 до 50 человек.

Предположительно, это были футбольные фанаты «Спартака» и «Динамо». Как отмечается, пацаны полезли стенка на стенку, разбили друг другу носы, кое-кто успел убежать.

По словам очевидцев, потасовка началась в троллейбусе, после чего перетекла на улицу. Есть пострадавшие, несколько мужчин лежат в крови без сознания. На месте работают медики и полиция.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир