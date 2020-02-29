Источник: фанаты «Спартака» и «Динамо» подрались стенка на стенку в Москве

На Ленинградском проспекте возле отеля «Советский» в Москве произошла массовая драка, информирует Telegram-канал Mash. В ней приняли участие от 15 до 50 человек.

Предположительно, это были футбольные фанаты «Спартака» и «Динамо». Как отмечается, пацаны полезли стенка на стенку, разбили друг другу носы, кое-кто успел убежать.

По словам очевидцев, потасовка началась в троллейбусе, после чего перетекла на улицу. Есть пострадавшие, несколько мужчин лежат в крови без сознания. На месте работают медики и полиция.