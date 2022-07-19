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Директор «Локо» по медицине: «Мне пришлось многое перестроить, мы начали с нуля»

Директор «Локомотива» по медицине объяснил, почему Антон Миранчук долго восстанавливался от травмы
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Директор по развитию игроков, медицине и инновациям «Локомотива» Хорхе Иван Мартинес Рентериа в интервью «СЭ» рассказал о том, почему Антон Миранчук так долго восстанавливался от травмы.

— Почему Миранчук возвращался в состав так долго?

— Ситуация с Миранчуком, с Ротенбергом, с Куликовым... Когда я пришел в клуб, мне пришлось многое перестроить. По сути, мы начали с нуля. Наша главная задача была — уделить то внимание игрокам, которое им необходимо. У нас было много игроков, которые нуждались в улучшении их состояния. Мы ищем разный подход. Это моя работа — оказывать игрокам помощь и работать с ними индивидуально.

Миранчук не выступал из-за травмы с сентября 2021 года по апрель 2022 года.

В первом матче сезона-2022/23 против «Нижнего Новгорода» (1:1) 26-летний россиянин сделал голевую передачу.

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2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
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 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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 - : -
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Ахмат – Краснодар
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