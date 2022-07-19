Директор «Локо» по медицине: «Мне пришлось многое перестроить, мы начали с нуля»

Директор «Локомотива» по медицине объяснил, почему Антон Миранчук долго восстанавливался от травмы

Директор по развитию игроков, медицине и инновациям «Локомотива» Хорхе Иван Мартинес Рентериа в интервью «СЭ» рассказал о том, почему Антон Миранчук так долго восстанавливался от травмы.

— Почему Миранчук возвращался в состав так долго?

— Ситуация с Миранчуком, с Ротенбергом, с Куликовым... Когда я пришел в клуб, мне пришлось многое перестроить. По сути, мы начали с нуля. Наша главная задача была — уделить то внимание игрокам, которое им необходимо. У нас было много игроков, которые нуждались в улучшении их состояния. Мы ищем разный подход. Это моя работа — оказывать игрокам помощь и работать с ними индивидуально.

Миранчук не выступал из-за травмы с сентября 2021 года по апрель 2022 года.

В первом матче сезона-2022/23 против «Нижнего Новгорода» (1:1) 26-летний россиянин сделал голевую передачу.