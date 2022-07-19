Агент: «У Кучаева контракт с ЦСКА. В клубе на него рассчитывают»

Александр Клюев, агент полузащитника Константина Кучаева, в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем своего клиента.

«У Константина контракт с ЦСКА. Мы видели, как он провел качественный матч с «Уралом». Человек не просто так вышел в стартовом составе. Значит, в клубе на него рассчитывают. На данный момент он игрок ЦСКА», — сказал Клюев «СЭ».

Вторую половину прошлого сезона Кучаев провел в «Рубине» на правах аренды. На его счету 1 гол и 1 результативная передача в 10 матчах за казанскую команду.

Контракт полузащитника с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2024 года.