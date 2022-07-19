Колыванов объяснил, почему в чемпионате России стали чаще забивать дальними ударами

Бывший футболист сборной России и экс-главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов объяснил, почему в РПЛ стали чаще забивать голы с дальней дистанции.

«Многие отечественные команды в последнее время делают ставку на схему с тремя центральными защитниками. Поэтому не так-то просто довести мяч до штрафной. Очень редко стали забивать и после фланговых передач, поскольку все зоны насыщенны.

Повышенная плотность вынуждает игроков придумывать нестандартные ходы. Будем надеяться, игроки теперь будут еще чаще бить издали», — приводит RT слова Колыванова.

После первого тура сезона-2022/23 лидером РПЛ являются «Крылья Советов». У самарцев 3 очка, они опережают «Сочи» и ЦСКА по дополнительным показателям.