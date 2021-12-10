Динияр Билялетдинов: «Поджог что-то на трибуне? Извини, посиди в автозаке, а потом в полиции»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов на встрече со студентами Уральского федерального университета прокомментировал инцидент на матче 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (0:2).

«Поджог что-то на трибуне? Извини, посиди в автозаке, а потом в полиции. Получить FAN ID не проблема. Мы ходишь в общественное место, будь добр вести себя подобающе. Раньше вообще стулья жгли, хорошо было? Не смотря на традиции поддержки, нужно соблюдать правила», — сказал Билялетдинов.

Напомним, что 28 ноября после встречи с «Зенитом» полиция начала задерживать болельщиков ЦСКА. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники в концовке игры.

16 ноября Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о внедрении FAN ID.