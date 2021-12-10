Быстров: «Думаете, бывшие футболисты не хотят работать в клубах? Их не берут просто»
Быстров объяснил, почему не идет работать в футбольный клуб
12:42
Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров на встрече со студентами Уральского федерального университета объяснил, почему не идет работать в футбольный клуб.
— Почему вы не идете работать в футбольные клубы?
— Все просто, у нас в клубы работать берут всех подряд, — сказал Быстров. — Например, футбольными клубами руководят люди из бокса. Вы думаете, футболисты не хотят руководить? Их не берут просто. Юрий Палыч Семин же говорил, что спортивными вопросами руководят бухгалтеры и родственники.
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