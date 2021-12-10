Быстров: «Думаете, бывшие футболисты не хотят работать в клубах? Их не берут просто»

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров на встрече со студентами Уральского федерального университета объяснил, почему не идет работать в футбольный клуб.

— Почему вы не идете работать в футбольные клубы?

— Все просто, у нас в клубы работать берут всех подряд, — сказал Быстров. — Например, футбольными клубами руководят люди из бокса. Вы думаете, футболисты не хотят руководить? Их не берут просто. Юрий Палыч Семин же говорил, что спортивными вопросами руководят бухгалтеры и родственники.