Динияр Билялетдинов отметил, что «Локомотиву» логичнее решать вопрос по новому контракту Дзюбы летом

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о том, есть ли смысл железнодорожникам продлевать контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

«Это все будет решаться до лета. Как проведет весеннюю часть, так и будут решать продлевать или не продлевать. Если в клубе все нормально и имеются взаимоотношения между руководством, игроком и его представителем, то думаю, все эти нюансы за столом переговоров решаются. Какая-то джентльменская история тоже может быть. Мы этого пока не узнаем. Логичнее было бы по всем спортивным моментам решать это летом», — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

Дзюба играет за «Локомотив» с февраля 2023 года. В этом сезоне 35-летний нападающий провел за московскую команду 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами.