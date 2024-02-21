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21 февраля, 22:05

Хомуха: «Во второй части сезона основным вратарем «Зенита» будет Адамов»

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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха предположил, кто станет основным голкипером петербужского клуба в весенней части сезона РПЛ.

«Во второй части сезона с большой долей вероятности основным вратарем «Зенита» будет Денис Адамов. Я так понимаю, что в следующем сезоне Кержаков уже не будет основным голкипером команды. Необходимо дать время молодому Адамову, чтобы он показал себя», — приводит слова Хомухи «РБ Спорт».

Адамов перешел в «Зенит» в июле 2023 года из «Сочи» за 1 миллион евро. За сине-бело-голубых 26-летний голкипер отыграл 6 матчей, в которых пропустил 4 мяча и 2 раза оставлял свои ворота «сухими».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 900 тысяч евро. Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

Источник: РБ Спорт
Денис Адамов
Дмитрий Хомуха
ФК Зенит
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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