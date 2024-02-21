Хомуха: «Во второй части сезона основным вратарем «Зенита» будет Адамов»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха предположил, кто станет основным голкипером петербужского клуба в весенней части сезона РПЛ.

«Во второй части сезона с большой долей вероятности основным вратарем «Зенита» будет Денис Адамов. Я так понимаю, что в следующем сезоне Кержаков уже не будет основным голкипером команды. Необходимо дать время молодому Адамову, чтобы он показал себя», — приводит слова Хомухи «РБ Спорт».

Адамов перешел в «Зенит» в июле 2023 года из «Сочи» за 1 миллион евро. За сине-бело-голубых 26-летний голкипер отыграл 6 матчей, в которых пропустил 4 мяча и 2 раза оставлял свои ворота «сухими».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 900 тысяч евро. Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до конца июня 2027 года.