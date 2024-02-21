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Агент Талала раскрыл, кто убедил марокканского футболиста перейти в «Ахмат»

Алина Савинова
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Фрэнк Велфрингер, агент марокканского полузащитника Мохамеда Амина Талала, прокомментировал переход футболиста в «Ахмат».

«Нас очень привлекает возможность выступать за «Ахмат», расти и развиваться здесь. Мохамед хочет закрепиться в российском чемпионате. Он хочет помочь «Ахмату» удержаться на вершине и заявить о себе в лиге, проявляя решительность. К Мохамеду проявляли интерес несколько клубов РПЛ. Но он выбрал «Ахмат», потому что его убедил главный тренер. Игроку понравились его идеи», — цитирует агента Sport24.

Соглашение «Ахмата» с 28-летним марокканцем рассчитано на 2,5 года.

В текущем сезоне Талал провел 24 матча за тираспольский «Шериф», в которых забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Краснодар – Рубин
 - : -
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Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
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