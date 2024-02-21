Агент Талала раскрыл, кто убедил марокканского футболиста перейти в «Ахмат»

Фрэнк Велфрингер, агент марокканского полузащитника Мохамеда Амина Талала, прокомментировал переход футболиста в «Ахмат».

«Нас очень привлекает возможность выступать за «Ахмат», расти и развиваться здесь. Мохамед хочет закрепиться в российском чемпионате. Он хочет помочь «Ахмату» удержаться на вершине и заявить о себе в лиге, проявляя решительность. К Мохамеду проявляли интерес несколько клубов РПЛ. Но он выбрал «Ахмат», потому что его убедил главный тренер. Игроку понравились его идеи», — цитирует агента Sport24.

Соглашение «Ахмата» с 28-летним марокканцем рассчитано на 2,5 года.

В текущем сезоне Талал провел 24 матча за тираспольский «Шериф», в которых забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.