«Динамо» и «Зенит» сыграют в 26-м туре РПЛ 26 апреля

«Динамо» и «Зенит» сыграют в 26-м туре РПЛ в субботу, 26 апреля. Игра пройдет «ВТБ Арене» в Москве, стартовый свисток — в 14.00 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.

26 апреля, 14:00. ВТБ Арена (Москва)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Ключевые события и результат игры «Динамо» — «Зенит» также доступны в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

В прямом эфире матч в столице России покажут каналы «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Кроме того, игра чемпионата доступна в окне федерального телеэфира на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

После 25 туров чемпионата России-2024/25 «Динамо» занимало пятое место с 46 очками, на предыдущей неделе бело-голубые обыграли «Рубин» (3:1). «Зенит» набрал 53 очка и занимает второе место в премьер-лиге, в предыдущее воскресенье питерцы победили «Химки» (1:0).