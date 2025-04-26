Шевченко: «Вопрос допуска российских команд не может рассматриваться»

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко поделился мнением о возможном допуске российских команд на международные соревнования.

«Моя позиция остается неизменной: пока продолжается конфликт, вопрос их допуска не может рассматриваться», — приводит слова Шевченко RT со ссылкой на Tribuna.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.