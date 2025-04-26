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Мейра приедет на матч легенд в честь столетия «Зенита»

Камила Абдурахманова
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Фернанду Мейра, игравший за сборную Португалии на чемпионате мира, примет участие в матче легенд «Зенита», который посвящен столетию футбольного клуба.

Матч пройдет 25 мая. Мейра играл за «Зенит» с 2009 по 2011 год и стал чемпионом России, а также обладателем кубка и суперкубка страны.

«Зенит» пригласил меня на матч легенд в честь столетия клуба. Сначала я приеду в Москву, потом в Санкт-Петербург. Для меня большая честь присутствовать на матче столетия. «Зенит» и Санкт-Петербург стали частью моей карьеры, где я имел честь выиграть много титулов», — сказал Мейра ТАСС.

25 мая «Зениту» исполнится 100 лет. Клуб из Петербурга — обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, 10-кратный чемпион России, пятикратный обладатель кубка страны, девятикратный обладатель Суперкубка России. Также «Зенит» один раз становился чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР.

Источник: ТАСС
Фернанду Мейра
Футбол
ФК Зенит
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«Динамо» — «Зенит»: трансляция матча РПЛ начнется в 14.00

Пономарев рассказал, что идея с созданием его бюста на Алее славы ЦСКА приостановлена
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
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Бителло

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 9
Алексей Батраков

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Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 24 1 8
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 22 1 6
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