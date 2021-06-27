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«Ростов» проиграл загребскому «Динамо» в товарищеском матче

20:48
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«Ростов» проиграл загребскому «Динамо» в товарищеском матче со счетом 1:2.

На 9-й минуте счет открыл нападающий «Динамо» Лука Менало. Удвоил преимущество на 20-й минуте защитник Петар Стоянович. Сократил отставание полузащитник «Ростова» Кэнто Хасимото на 65-й минуте.

Товарищеский матч

«Динамо» З (Хорватия) — «Ростов» (Россия) — 2:1 (2:0)

Голы: Менало, 9 (1:0). Стоянович, 20 (2:0). Хасимото, 65 (2:1).

«Ростов»: Бабурин, Ведерников (Калинин, 46), Павловец (Осипенко, 46), Хаджикадунич (Мухин, 46), Терентьев (Боженов, 46), Тугарев (Байрамян, 46), Мамаев (Сухомлинов, 46), Норманн (Глебов, 46), Гигович (Хасимото, 46. Турищев, 84), Полоз (Альмквист, 46), Комличенко (Соу, 46).

27 июня.

Динамо З — Ростов

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