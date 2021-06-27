Гол Марадишивли принес ЦСКА победу в товарищеском матче
20:51
ЦСКА провел товарищеский матч против клуба «Капфенберг», который представляет Австрию. Российская команда одержала победу с минимальным счетом — 1:0.
Автором победного мяча во второй тайме стал полузащитник Константин Марадишвили.
Товарищеские матчи. Клубы
«Капфенберг» — ЦСКА — 0:1 (0:0)
Гол: Марадишвили, 78.
ЦСКА: Акинфеев (Боков, 46), Конюхов (Обляков, 69), Карпов, Васин (Набабкин, 46), Бохинен (Галоян, 46), Ахметов (Марадишвили, 72), Обляков (Тикнизян, 46), Марадишвили (Пряхин, 46), Эджуке (Яковлев, 46), Чалов (Аванесян, 46), Шкурин (Н`Диайe, 69).
27 июня. Капфенберг. Стадион «Franz Fekete Stadion».
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