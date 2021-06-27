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Гол Марадишивли принес ЦСКА победу в товарищеском матче

20:51
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ЦСКА провел товарищеский матч против клуба «Капфенберг», который представляет Австрию. Российская команда одержала победу с минимальным счетом — 1:0.

Автором победного мяча во второй тайме стал полузащитник Константин Марадишвили.

Товарищеские матчи. Клубы

«Капфенберг» — ЦСКА — 0:1 (0:0)

Гол: Марадишвили, 78.

ЦСКА: Акинфеев (Боков, 46), Конюхов (Обляков, 69), Карпов, Васин (Набабкин, 46), Бохинен (Галоян, 46), Ахметов (Марадишвили, 72), Обляков (Тикнизян, 46), Марадишвили (Пряхин, 46), Эджуке (Яковлев, 46), Чалов (Аванесян, 46), Шкурин (Н`Диайe, 69).

27 июня. Капфенберг. Стадион «Franz Fekete Stadion».

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