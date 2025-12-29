«Динамо» ведет переговоры с тренерами по физподготовке из Испании, Уэльса и Италии

Как стало известно «СЭ», «Динамо» ведет поиски тренера по физподготовке в штаб Ролана Гусева.

Клуб связывался с испанцем Паулино Гранеро (ранее ЦСКА и сборная России, сейчас катарский клуб «Аль-Шахания»), валлийцем Райландом Моргансом (ранее ЦСКА и сборная Уэльса на Евро-2016, сейчас без работы), а также итальянцем Массимо Уголини (ранее трудился в «Зените» при Мирче Луческу, сейчас главный тренер в молодежной команде «Лумеццане»).

23 декабря «Динамо» утвердило Гусева главным тренером команды до конца сезона-2025/26. С ноября 2025 года 48-летний специалист исполнял обязанности главного тренера бело-голубых после ухода из клуба Валерия Карпина.

В 18 турах чемпионата России-2025/26 «Динамо» набрало 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице.