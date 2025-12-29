Гаджиев сообщил, что махачкалинское «Динамо» возглавит российский тренер

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев сообщил, что клуб возглавит российский специалист.

«Клуб окончательно определился с главным тренером. Пока что согласовываем некоторые вопросы и детали. В ближайшее время будет официально объявлено о назначении. Это будет российский специалист», — цитирует Гаджиева ТАСС.

7 декабря Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского клуба после поражения от «Пари НН» (0:1) в 18-м туре РПЛ. Команда ушла на зимнюю паузу на 13-м месте — 15 очков в 18 турах.