Гусев назначен главным тренером «Динамо» до конца сезона

Московское «Динамо» утвердило Ролана Гусева главным тренером команды до конца сезона-2025/26, сообщает пресс-служба динамовцев.

48-летний специалист, который является воспитанником «Динамо», работает в тренерском штабе клуба с лета 2023 года. Он исполнял обязанности главного тренера бело-голубых в конце прошлого сезона, а также с ноября этого года после ухода Валерия Карпина, который решил сосредоточиться на работе в сборной России.

В начале тренерской карьеры Гусев возглавлял молодежную команду ЦСКА и выиграл вместе с ней Молодежную футбольную лигу. Также он работал в академии армейцев и юношеских сборных России.

За 18 туров чемпионата России-2025/26 «Динамо» набрало 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице.