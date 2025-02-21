«Динамо» в товарищеском матче победил «Урал»

«Динамо» в товарищеском матче победил «Урал» со счетом 3:2.

В составе московской команды отличились Денис Макаров, Муми Нгамале и Егор Смелов. У уральцев голы на счету Айрата Хабибуллина и Никиты Морозова.

В следующем товарищеском матче «Динамо» сегодня сыграет с «Краснодаром», «Урал» 22 февраля встретится с «Акроном».