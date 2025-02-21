Зделар обратился к болельщикам ЦСКА: «Эти 2,5 года были поистине особенными»

Полузащитник Саша Зделар обратился к болельщикам ЦСКА после перехода в «Зенит».

«Дорогие болельщики ЦСКА! Прежде всего я хочу искренне поблагодарить вас. С первого дня вы приняли меня как своего и позволили мне почувствовать настоящее братство между ЦСКА и «Партизаном». Эти два с половиной года были поистине особенными, и победа в Кубке России навсегда останется одним из моих самых теплых воспоминаний.

У каждой футбольной карьеры свой путь, и для меня пришло время выбрать новое направление. Я рад, что мои бывший и новый клубы достигли соглашения, которое удовлетворяет обе стороны. Я никогда не забуду это время, и ЦСКА всегда будет занимать особое место в моем сердце. Спасибо за все!» — приводит слова Зделара пресс-служба ЦСКА.

21 февраля «Зенит» объявил о переходе Зделара из ЦСКА. Соглашение с 29-летним сербом рассчитано до лета 2026 года.

Зделар выступал за ЦСКА с 2022 года. В этом сезоне на его счету голевая передача в 21 матче во всех турнирах.