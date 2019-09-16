«Динамо» дома принимает «Уфу» в матче 9-го тура чемпионата России. Главный арбитр встречи Виталий Мешков назначил пенальти в ворота гостей на 6-й минуте игры, но отменил свое решение спустя две минуты после просмотра ВАР.

Мешков сперва назначил 11-метровый в ворота уфимцев, посчитав, что мяч попал в руку защитника Данилы Кругового.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Уфа».

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