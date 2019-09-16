«Динамо» — «Уфа»: Мешков отменил пенальти в ворота гостей после просмотра ВАР
20:12
«Динамо» дома принимает «Уфу» в матче 9-го тура чемпионата России. Главный арбитр встречи Виталий Мешков назначил пенальти в ворота гостей на 6-й минуте игры, но отменил свое решение спустя две минуты после просмотра ВАР.
Мешков сперва назначил 11-метровый в ворота уфимцев, посчитав, что мяч попал в руку защитника Данилы Кругового.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Уфа».
#ДинамоУфа — 0?:0?— СЭ Футбол (@se_football) September 16, 2019
Мешков отменяет решение о пенальти, посмотрев повтор
? Live!https://t.co/X6Rp31OzP6 pic.twitter.com/ea91pbYW7B
Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей
Опрос
проголосовало: 18299Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...