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Судейство

Сегодня, 19:46

«Динамо» — «Спартак»: Умяров сыграл левой рукой — пенальти назначен правильно. Объявление по стадиону сделано

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Футболист «Спартака» Наиль Умяров
Наиль Умяров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На 2-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» судья Кирилл Левников, находившийся за спинами Диего Лаксальта и Наиля Умярова, не увидел, что спартаковец сыграл в мяч левой рукой. Не помог в этом эпизоде арбитру его ассистент Дмитрий Мосякин.

На помощь пришли видеоассистенты Сергей Иванов и Сергей Цыганок. После их проверки и просмотра Левниковым видеозаписи на 4-й минуте рефери объявил: «После просмотра игрок номер 18, «Спартак», наказывается за игру рукой в штрафной площади. Решение: 11-метровый удар».

Отметим, что этот раз технически удалось сделать объявление по стадиону. Пока такая возможность предусмотрена не на всех аренах, где проходят матчи РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
07 апр, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Спартак

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Кирилл Левников
9
7
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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