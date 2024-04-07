«Динамо» — «Спартак»: Умяров сыграл левой рукой — пенальти назначен правильно. Объявление по стадиону сделано

На 2-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» судья Кирилл Левников, находившийся за спинами Диего Лаксальта и Наиля Умярова, не увидел, что спартаковец сыграл в мяч левой рукой. Не помог в этом эпизоде арбитру его ассистент Дмитрий Мосякин.

На помощь пришли видеоассистенты Сергей Иванов и Сергей Цыганок. После их проверки и просмотра Левниковым видеозаписи на 4-й минуте рефери объявил: «После просмотра игрок номер 18, «Спартак», наказывается за игру рукой в штрафной площади. Решение: 11-метровый удар».

Отметим, что этот раз технически удалось сделать объявление по стадиону. Пока такая возможность предусмотрена не на всех аренах, где проходят матчи РПЛ.