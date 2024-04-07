Михаил Кержаков: «Думаю, если бы не Латышонок, счет был бы 2:0 или 3:0 в пользу «Зенита»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал победу над «Балтикой» (1:0) в матче 23-го тура чемпионата России.

— Как оцените игру, как это выглядело из ворот? Сложная получилась победа.

— Действительно, в первом тайме было явное преимущество, вратарь вытащил достаточное количество хороших моментов. Думаю, если бы не он, счет был бы 2:0 или 3:0, если не больше. Во втором тайме и в концовке тем более был скользкий счет, каждая ошибка, каждая случайность может привести к пропущенному голу и потере очков. Поэтому в воротах старался сохранить концентрацию до конца, подсказывать и делать свою работу.

— Для вас не в диковинку возвращаться в ворота после того, как там побывал конкурент. Понятное дело, психологически вы вряд ли мандражируете, но как ощущаете себя физически и вообще, какую форму набрали к этому моменту?

— Слава богу, нормально все. Хорошо себя чувствую.

— Во втором тайме показалось, «Балтика» забрала себе мяч. Насколько действительно чувствовалось, что инициатива немножко переходит к сопернику?

— Из ворот было видно, что они немножко перехватили инициативу, но в тот же момент появилось больше пространства и, к сожалению, небольшой сумбур был в завершающей фазе. Из ворот было видно, что могли лучше распоряжаться мячом в контратаках, больше пространства появилось. Они пытались отыграться, но если бы мы были немножко хладнокровнее, думаю, могли бы наказать их.

— Действительно классное выступление выдал Евгений Латышонок, коллега по цеху. Может быть, после матча перекинулись с ним парой слов?

— Да, конечно. Я его поздравил с хорошей игрой. Он молодец, супер сыграл!

— Первым, кто после свистка к вам подошел, был Данила Козлов, был какой-то диалог.

— Да, он сказал, что я постригся.

— Судя по эпизодам, запрета на розыгрыш мяча у ворот нет в «Зените», несмотря на ошибки? Как вы к этой тенденции относитесь?

— Запрета нет, отталкиваемся от игры, от соперника, ситуации. Делаем заготовки домашние, а там уже где-то попроще играем, а где можно выйти, стараемся выходить.

— Чем старше, тем сложнее переучиваться?

— Для всех, конечно, это аксиома. Но опять же, мы тренируем. Не могу сказать, что от меня требуется играть, как Эдерсон или Тер Штеген, но короткую или среднюю передачу пока еще могу отдать.

— Игорь Акинфеев сделал очередной вынос, и в очередной раз ЦСКА забил гол. Многим эта тактика нравится.

— У Игоря очень сильный удар, у меня такого нет, к сожалению.

— Следующий матч с «Краснодаром», каковы ожидания?

— Игра покажет.