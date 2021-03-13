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«Динамо» — «Спартак»: где смотреть матч и во сколько начало

17:00
«Динамо» на своем поле примет «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Динамо» на своем поле примет «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В субботу, 13 марта, состоится матч 22-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Динамо» на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В первом круге команды сыграли вничью — 1:1. А ранее, 20 февраля, бело-голубые обыграли «Спартак» в БЕТСИТИ-Кубок России со счетом 2:0 и вышли в 1/4 финала турнира. В РПЛ красно-белые обыгрывали соперника в прошлом чемпионате.

Следить за матчем «Динамо» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Динамо» — «Спартак»

Динамо — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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