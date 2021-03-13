«Зенит» — «Ахмат»: фанаты вывесили гигантский баннер в честь юбилея Ленинградского рок-клуба
Фанаты «Зенита» вывесили эффектный баннер на матче 22-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ахмата». Болельщики посвятили перформанс 40-летию Ленинградского рок-клуба.
На баннере изображен меломан с кассетным магнитофоном возле вывески «Рубинштейна, 13». Именно по этому адресу в Ленинграде в восьмидесятые и девяностые располагался рок-клуб. В нижней части баннера размещена подпись «40 лет на своей волне».
Перформанс фанатов «Зенит» в честь юбилея Ленинградского Рок-клуба ?#ЗенитАхмат pic.twitter.com/lsEcMjoRRS— ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 13, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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