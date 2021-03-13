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«Зенит» — «Ахмат»: фанаты вывесили гигантский баннер в честь юбилея Ленинградского рок-клуба

16:46
&quot;Зенит&quot; - &quot;Ахмат&quot;. Баннер фанатов в честь 40-летия Ленинградского рок-клуба. Фото ФК «Зенит»
&quot;Зенит&quot; - &quot;Ахмат&quot;. Баннер фанатов в честь 40-летия Ленинградского рок-клуба. Фото ФК «Зенит»
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Фанаты «Зенита» вывесили эффектный баннер на матче 22-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ахмата». Болельщики посвятили перформанс 40-летию Ленинградского рок-клуба.

На баннере изображен меломан с кассетным магнитофоном возле вывески «Рубинштейна, 13». Именно по этому адресу в Ленинграде в восьмидесятые и девяностые располагался рок-клуб. В нижней части баннера размещена подпись «40 лет на своей волне».

Трансляция матча «Зенит» — «Ахмат»

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