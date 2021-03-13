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Безбородов удалил двух игроков «Арсенала». Разбираемся, за что

17:01
13 марта. Тула. Удаления игроков «Арсенала». 13 марта. Тула. Удаления игроков «Арсенала».
13 марта. Тула. Удаления игроков «Арсенала».
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На 90+1-й и 90+3-й минутах матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — ЦСКА (2:1) Владислав Безбородов принял верные решения, удалив с поля двух тульских футболистов — Валерия Громыко и Александра Довбню.

Громыко заработал свои предупреждения в течение двух минут. Сначала он был наказан за грубость, затем — за неспортивное поведение (откидку мяча).

Довбня получил желтые карточки за 10 минут. Обе показаны за неспортивное поведение, вторую, после которой игроку пришлось покинуть поле, Безбородов показал Александру за демонстративное несогласие с действиями судьи.

(Александр Бобров)

Арсенал Т — ЦСКА

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