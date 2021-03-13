Безбородов удалил двух игроков «Арсенала». Разбираемся, за что
На 90+1-й и 90+3-й минутах матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — ЦСКА (2:1) Владислав Безбородов принял верные решения, удалив с поля двух тульских футболистов — Валерия Громыко и Александра Довбню.
Громыко заработал свои предупреждения в течение двух минут. Сначала он был наказан за грубость, затем — за неспортивное поведение (откидку мяча).
Довбня получил желтые карточки за 10 минут. Обе показаны за неспортивное поведение, вторую, после которой игроку пришлось покинуть поле, Безбородов показал Александру за демонстративное несогласие с действиями судьи.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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