«Динамо» встретится со «Спартаком» в 28-м туре чемпионата России в воскресенье, 11 мая. Игра состоится на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

11 мая, 19:30. ВТБ Арена (Москва)

По итогам 27 туров РПЛ бело-голубые набрали 50 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Красно-белые с 51 баллом идут на четвертой строчке чемпионата.

