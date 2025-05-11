Футбол
11 мая, 17:21

Дзюба заявил, что сделал две голевые передачи в матче «Акрона» с «Ахматом»

Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что сделал два результативных паса в матче 28-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:2).

Согласно официальным данным, Дзюба сделал голевую передачу на своего одноклубница Ифета Джаковаца, который забил второй мяч тольяттинцев. Форвард также принял участие в первом голе «Акрона»: вратарь «Ахмата» Георгий Шелия отбил его удар, после чего Дмитрий Пестряков добил мяч в сетку.

«Спасибо тем, кто выбрал меня лучшим игроком матча. Мне очень приятно. Горжусь ребятами, командой, которая с каждым матчем мужает, становится наглее. Приятно побеждать.
Сколько у меня сегодня голевых передач по системе Артема Дзюбы? Сегодня — две. Если вратарь отбивает, и тут же добивание — это считается голевой во всем мире. Поэтому для меня — две. Но самое важное сегодня — победа. Давно так не уставал», — сказал Дзюба в эфире matchtv.ru.

По данным исследования «СЭ» и Спортса, Дзюба повторил рекорд экс-полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова по числу результативных действий в чемпионате России. После голевой передачи в матче с «Ахматом» у форварда 255 (169+86) очков. У Лоськова тоже 255 очков — он забил 120 голов и сделал 135 результативных передач.

По данным Transfermarkt, у Дзюбы 271 (169+102) очко в чемпионатах России, а у Лоськова — 265 (120+145).

Артем Дзюба.Дзюба рад: повторил рекорд Лоськова по «гол + пас» еще и по версии «СЭ» и Спортса. А «Акрон» — еще на год в РПЛ

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Ахмат
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • MARAFONEZ

    Дзюба молодец .. бьётся до последнего, Сколько было талантливых, играли за сильнейшие клубы( клуб), а такого не добились.

    11.05.2025

  • Семь ветров

    Пеле считал голы в товарняках и на пляже официальными голами, Артемка же любые отскоки передачами считает, нормальное явление)) Впрочем если уж на то пошло, скорее на Шелию голевую передачу записать надобно.

    11.05.2025

    • «Локомотив» обыгрывает «Факел» после первого тайма

    «Динамо» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

