Дзюба заявил, что сделал две голевые передачи в матче «Акрона» с «Ахматом»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что сделал два результативных паса в матче 28-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:2).

Согласно официальным данным, Дзюба сделал голевую передачу на своего одноклубница Ифета Джаковаца, который забил второй мяч тольяттинцев. Форвард также принял участие в первом голе «Акрона»: вратарь «Ахмата» Георгий Шелия отбил его удар, после чего Дмитрий Пестряков добил мяч в сетку.

«Спасибо тем, кто выбрал меня лучшим игроком матча. Мне очень приятно. Горжусь ребятами, командой, которая с каждым матчем мужает, становится наглее. Приятно побеждать.

Сколько у меня сегодня голевых передач по системе Артема Дзюбы? Сегодня — две. Если вратарь отбивает, и тут же добивание — это считается голевой во всем мире. Поэтому для меня — две. Но самое важное сегодня — победа. Давно так не уставал», — сказал Дзюба в эфире matchtv.ru.

По данным исследования «СЭ» и Спортса, Дзюба повторил рекорд экс-полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова по числу результативных действий в чемпионате России. После голевой передачи в матче с «Ахматом» у форварда 255 (169+86) очков. У Лоськова тоже 255 очков — он забил 120 голов и сделал 135 результативных передач.

По данным Transfermarkt, у Дзюбы 271 (169+102) очко в чемпионатах России, а у Лоськова — 265 (120+145).