«Рубин» примет «Ростов» в матче 28-го тура чемпионата России в воскресенье, 11 мая. Игра состоится на «АК Барс Арене» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Рубин» — «Ростов» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

11 мая, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)

По итогам 27 туров РПЛ команда Рашида Рахимова набрала 39 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Ростовчане с 38 баллами идут на восьмой строчке чемпионата.

