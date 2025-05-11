«Динамо» и «Спартак» встречаются в матче 28-го тура чемпионата России в воскресенье, 11 мая. Игра проходит на «ВТБ Арене» в Москве, начало — в 19.30 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Москва — «Спартак» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби.

В прямом эфире игру показывают канал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» (в окне федерального телеэфира).

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

11 мая, 19:30. ВТБ Арена (Москва)

В матче первого круга чемпионата России в сентябре 2024 года красно-белые и бело-голубые сыграли вничью (2:2). В FONBET Кубке России спартаковцы победили динамовцев в обоих матчах группового этапа, а также в игре полуфинала Пути регионов — 29 апреля (2:1).