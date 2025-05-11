Пятибратов сожалеет о вылете «Факела» из РПЛ

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение воронежцев от «Локомотива» (0:1) в матче 28-го тура РПЛ.

Из-за поражения команда лишилась шансов на сохранение места в РПЛ в сезоне-2025/26.

«Эмоции, конечно, отрицательные. Этот клуб играл не последнюю роль в моей жизни. Сегодняшний матч оставлял надежду, но невозможно выиграть, не забив. «Локомотив» объективно был сильнее. Как бы ни было жаль это признавать, но «Факел» вылетает по спортивному принципу. Болельщики и глава региона поддерживали команду, но, к сожалению, получилось так, как получилось», — сказал Пятибратов «СЭ».

«Факел» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. Воронежцы вылетели из премьер-лиги спустя 3 года после выхода в нее.