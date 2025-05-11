«Динамо» — «Спартак»: Карраскаль реализовал пенальти на 7-й минуте

«Динамо» вышло вперед в домашнем матче 28-го тура РПЛ против «Спартака» — 1:0.

Пенальти на 7-й минуте реализовал Хорхе Карраскаль.

11-метровый был назначен за фол Олега Рябчука («Спартак») на Ярославе Гладышеве («Динамо»). Арбитр Алексей Сухой воспользовался подсказкой ВАР и принял решение после просмотра видеоповтора.