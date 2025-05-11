Футбол
11 мая, 19:42

«Динамо» — «Спартак»: Карраскаль реализовал пенальти на 7-й минуте

Руслан Минаев

«Динамо» вышло вперед в домашнем матче 28-го тура РПЛ против «Спартака» — 1:0.

Пенальти на 7-й минуте реализовал Хорхе Карраскаль.

11-метровый был назначен за фол Олега Рябчука («Спартак») на Ярославе Гладышеве («Динамо»). Арбитр Алексей Сухой воспользовался подсказкой ВАР и принял решение после просмотра видеоповтора.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
11 мая, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:0
Спартак
Ярослав Гладышев&nbsp;&mdash; Эсекьель Барко.

Хорхе Карраскаль
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
«Каждый сам выбирает, чему верить». «Крылья Советов» якобы хотят проверить футболистов после поражения от «Пари НН» — это правда?
Станковича оштрафовали на 250 тысяч рублей за жесты в матче с «Динамо». Впереди новые наказания — за истерику с «Ростовом»
ЭСК: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
ЭСК поддержала оба решения Сухого не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»
Министр просвещения РФ Кравцов поставил оценку «Спартаку» за текущий сезон
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
  • BVG3

    Адекватностью тут явно не припахивает...

    11.05.2025

  • BVG3

    Как тонко подметил комментатор Чмякин - приемом из каратэ(((

    11.05.2025

  • Леший

    Да, у нынешних футболёров выработался рефлекс хватать за футболку. Только хватание за футболку - это не отбор мяча по правилам, а нарушение правил.

    11.05.2025

  • Владислав

    А ты повторы принципиально не смотришь? Рябчук откровенно завалил Гладышева

    11.05.2025

  • Странник-777

    Левников сидя на ВАР гадит Спартаку. Пусть глаза со стиральным порошком промоет. Рябчук не держал Гладышева вообще. А тот врезался в него и, уже падая, Рябчук рефлексивно хватается за Гладышева, за его футболку. Там должен был быть фол в атаке.

    11.05.2025

  • Спринт

    Не зазря вышел Карраскаль из КДК по УДО!

    11.05.2025

  • Marty Friedman

    такой спартак не остановить...в падении?

    11.05.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Гаденыш левников знает свое дело

    11.05.2025

    • «Динамо» — «Спартак»: началась трансляция матча РПЛ

    Пятибратов связывает вылет «Факела» с отсутствием качественных игроков: «Вопрос в 3-4 футболистах более высокого уровня»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

