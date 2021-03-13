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«Динамо» — «Спартака»: Ларссона унесли с поля на носилках

20:57
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон получил травму в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо». Он получил повреждение в самой концовке встречи.

Шведа уносили с поля на носилках.

Динамо — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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