Слуцкий впервые в карьере проиграл «-5» не всухую

Разгром на «ВЭБ Арене» От ЦСКА оказался знаковым и для «Рубина», и для его главного тренера Леонида Слуцкого. Российский специалист в четвертый раз в карьере получил на высшем уровне «-5», но раньше его команды уступали всухую. Поражения со счетом 0:5 терпели «Москва» (кстати, от «Рубина»), «Халл» в чемпионшипе и «Витесс» в чемпионате Голландии.

Самые крупные поражения Леонида Слуцкого на высшем уровне