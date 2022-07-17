«Динамо» — «Ростов»: Комличенко сравнял счет и не стал праздновать гол в ворота бело-голубых

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко забил гол в матче 1-го тура чемпионата России против «Динамо». Он сравнял счет в середине второго тайма — 1:1.

Хабвек ростовчан Даниил Уткин точной передачей со штрафного нанес Комличенко в центре штрафной. Форвард точно пробил головой с близкого расстояния.

Бывший нападающий «Динамо» демонстративно не стал праздновать гол в ворот московской команды.