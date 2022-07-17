Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:32

«Динамо» — «Ростов»: Комличенко сравнял счет и не стал праздновать гол в ворота бело-голубых

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко забил гол в матче 1-го тура чемпионата России против «Динамо». Он сравнял счет в середине второго тайма — 1:1.

Хабвек ростовчан Даниил Уткин точной передачей со штрафного нанес Комличенко в центре штрафной. Форвард точно пробил головой с близкого расстояния.

Бывший нападающий «Динамо» демонстративно не стал праздновать гол в ворот московской команды.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
17 июл, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:1
Ростов
Голы
Грулев, 16 (1:0), Комличенко, 68 (1:1)
Динамо
Шунин Варела Паршивлюк Скопинцев Кутицкий Моро Грулев (Карапузов, 87) Макаров (Тюкавин, 72) Гагнидзе Захарян Фомин Смолов (Гладышев, 72)
Ростов
Песьяков Прохин Чернов (Терентьев, 75) Сильянов (Лангович, 58) Осипенко Глебов Байрамян (Щетинин, 58) Тугарев Уткин Полоз Комличенко (Голенков, 83)
Предупреждения
Макаров 31’, Карапузов 90+2’  -  Байрамян 38’, Полоз 42’
Судьи
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар) Назаров (Невинномысск)
ВАР
Москалев (Воронеж) Хатуев (Грозный)
Даниил Уткин
Николай Комличенко
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Огуречная диета: польза и ожидаемый эффект
«Барса» забрала Левандовски у «Баварии» за 60 млн евро, Зинченко отправляется в «Арсенал», Эриксен уже в «МЮ». Главные трансферы и слухи Европы 17 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Член совета директоров «Динамо» рассказал о ситуации с легионерами в клубе
Шунин: «Уважаю тренера и его решения. Он объявил, что капитаном будет Фомин»
Шунин отдал должное «Ростову» после матча 1-го тура РПЛ
Комличенко остался недоволен ничьей в матче против «Динамо»
Карпин едва не обыграл Йокановича. Страшный сон болельщиков бело-голубых — гол Комличенко
Лещук о своем будущем в «Динамо»: «Меня сейчас не устраивает мое положение в клубе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» — «Нижний Новгород»: все четыре ключевых решения судей правильные

Полузащитник «Сочи» Ушатов прокомментировал победу над «Торпедо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости