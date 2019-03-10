"Динамо" робко начало игру - мы так не договаривались". Хохлов - о матче со "Спартаком"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после поражения в матче 19-го тура премьер-лиги против "Спартака" (0:1) заявил, что его команда робко начала эту встречу.

- Шансы были, но мы не забили, - сказал Хохлов в эфире канала "Матч ТВ". - Хочется доводить моменты до логического завершения, но есть и ряд других проблем – середина поля, а также очень плохо играли в начале игры.

Робко начали - мы так не договаривались. Второй тайм получился неплохим - такую игру мы и хотели показать. Гол со штрафного? Опорные глубоко играли, и оттуда пришли ненужные фолы возле штрафной. 4-4-2 мы наигрывали все сборы, поэтому спокойно перестраиваемся на эту схему с трех центральных защитников.

"Динамо" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

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