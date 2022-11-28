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«Динамо» продлило контракты с голкипером Будачевым и полузащитником Зазвонкиным

Иван Шитик
Корреспондент
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«Динамо» продлило контракты с голкипером Иваном Будачевым и полузащитником Иваном Зазвонкиным, сообщает сайт клуба.

Будачев подписал новое соглашение с клубом до лета 2027 года, Зазвонкин — до декабря 2026 года.

Будачев перешел в «Динамо» в октябре 2020 года из петербургского «Ленинградца». С тех пор 21-летний голкипер провел 36 матчей за вторую команду бело-голубых. Также на его счету 2 матча за молодежную сборную России.

Воспитанник тюменского футбола Зазвонкин пришел в Академию имени Льва Яшина весной 2020 года. С февраля 18-летний атакующий полузащитник выступает за «Динамо-2», за которое в 18 матчах этого сезона забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи. Летом Зазвонкин ездил на сборы с основной командой, после чего регулярно появляется в заявке на матчи Кубка России.

Источник: https://fcdm.ru/news/dynamo-prodlilo-kontrakty-s-ivanom-budacevym-i-ivanom-zazvonkinym
ФК Динамо (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
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3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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