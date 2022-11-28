Евгений Ловчев: «Развитие футбола не в том, кто выиграет — «Спартак» или «Зенит»

Один из лучших защитников в истории советского футбола Евгений Ловчев высказал мнение, что сейчас лучше отказаться от дорогостоящих иностранцев, которые играют в российском чемпионате.

«Важно, чтобы «Газпром» и «Лукойл» перестали бряцать деньгами. Когда-то эта ситуация с отстранением сборной и клубов от официальных соревнований закончится, и иностранцы на русские деньги всегда приедут, — приводит «РБ Спорт» слова Ловчева. — А пока надо развивать свой футбол, своих игроков, свою инфраструктуру. Потому что развитие футбола заключается не в количестве приглашенных иностранных футболистов в российский чемпионат и не в том, кто выиграет — «Спартак» или «Зенит».

Развитие в том, когда в стране есть нормальные поля для матчей и тренировок. Когда тренеры могут получать нормальное образование. А пока, если говорить именно о футболе, мы посмотрели, какого он уровня в матчах сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном, и вот теперь в игре «Зенита» и «Спартака».