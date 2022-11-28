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Алаев считает, что рекордная результативность матчей РПЛ привлекает зрителей

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Президент РПЛ Александр Алаев высказал мнение, что рекордная результативность матчей чемпионата России, зафиксированная по итогам 17 туров нынешнего сезона, работает на привлечение зрителей.

«Результативность рекордная — 3,14 гола за игру, больше трех мячей никогда не было, — приводит ТАСС слова Алаева. — Уверен, что это привлекает зрителей. Мы — одна из самых открытых лиг».

В 17 турах РПЛ было сыграно 136 матчей, в которых в общей сложности было забито 427 голов. Средняя результативность каждого матча чемпионата России составляет около 3,14 мяча за игру. Ранее лучшим результатом на аналогичном отрезке было 398 мячей в сезоне-1995 (средняя результативность — 2,92 мяча за матч).

«Если посмотреть на первые 17 туров, команды стали играть в более агрессивный футбол. Наверное, это одна из причин высокой результативности. Понятно, что можно искать и другие, в том числе отъезд квалифицированных защитников. Но в целом это точно привлекает аудиторию, поэтому стоит порадоваться, а о причинах лучше спрашивать специалистов», — добавил Алаев.

Источник: https://tass.ru/sport/16440009
Александр Алаев
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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