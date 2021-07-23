«Динамо» пригласит на домашний матч болельщиков, не попавших на игру с «Ростовом»

Все болельщики московского «Динамо», которые отправились в Ростов-на-Дону для посещения матча 1-го тура РПЛ с «Ростовом», в том числе купили электронный билет на гостевой сектор «Ростов Арены», смогут бесплатно попасть на первый домашний матч со зрителями на «ВТБ Арене». Такое решение было принято руководством клуба сразу после того, как стало известно, что матч с «Ростовом» фанатам бело-голубых посетить не удастся из-за введенных ограничений.

Для того чтобы бесплатно посетить домашний матч на «ВТБ Арене», нужно связаться с отделом по работе с болельщиками и оставить заявку до 1 августа по почте fans@fcdynamo.ru или по телефонам, указанным на сайте https://fcdynamo.ru/club/fanservices.