«Динамо» пригласит на домашний матч болельщиков, не попавших на игру с «Ростовом»
Все болельщики московского «Динамо», которые отправились в Ростов-на-Дону для посещения матча 1-го тура РПЛ с «Ростовом», в том числе купили электронный билет на гостевой сектор «Ростов Арены», смогут бесплатно попасть на первый домашний матч со зрителями на «ВТБ Арене». Такое решение было принято руководством клуба сразу после того, как стало известно, что матч с «Ростовом» фанатам бело-голубых посетить не удастся из-за введенных ограничений.
Для того чтобы бесплатно посетить домашний матч на «ВТБ Арене», нужно связаться с отделом по работе с болельщиками и оставить заявку до 1 августа по почте fans@fcdynamo.ru или по телефонам, указанным на сайте https://fcdynamo.ru/club/fanservices.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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