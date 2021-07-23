«Ростов» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча
В пятницу, 23 июля, начнется первый тур Тинькофф чемпионата России, в рамках которого «Ростов» на своем поле примет «Динамо». Начало матча — в 20.00 по московскому времени.
Игра пройдет без зрителей. В связи со сложившейся ситуацией (запрет Роспотребнадзора на посещение матча), «Ростов» принял решение оставить своим болельщикам право обменять купленный билет на матч 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» на билет, который позволит посетить любой другой матч текущего сезона (при условии наличия мест на момент обмена).
Следить за матчем «Ростов» — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Ростов» — «Динамо»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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