«Зенит» обыграл «Ахмат» в матче молодежных команд
В матче первого тура молодежного первенства России «Зенит» победил «Ахмат» (2:1).
В составе победителей отличились Денис Столяров и Иван Коршунов. У «Ахмата» забил Магомед Якуев.
Молодежные команды
1-й тур
«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — 1:2 (0:1)
Голы: Столяров, 33 (0:1). Якуев, 67 (1:1). Коршунов, 90 (1:2).
Судья: Евдокимов (Россия).
23 июля. Грозный. Стадион им. Билимханова.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю