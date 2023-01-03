«Динамо» предлагает подарки за оформление Fan ID

«Динамо» предлагает болельщикам подарки за оформление паспорта болельщика (Fan ID).

Среди подарков московский клуб предлагает болельщикам сертификаты, детские шарфы и возможность повысить категорию билета до бизнес-клуба.

Действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования с 1 декабря 2022 года распространилось на все 16 стадионов клубов РПЛ.