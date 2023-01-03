Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:43

Агент Сунгатулина рассказал, что «Урал» не обращался в «Спартак» по вопросу выкупа контракта

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Иван Бакулин, агент футболиста «Спартака» Фаниля Сунгатулина, который в нынешнем сезоне выступает за «Урал» на правах аренды, рассказал о перспективах своего клиента остаться в екатеринбургском клубе.

«У Фаниля аренда на сезон, возвращаться зимой он в «Спартак» не будет. Он всем доволен: ему нравится тренер, нравится команда, Фаниль адаптировался к городу и к коллективу. Опция выкупа у «Урала» есть, но пока они ее не активируют. Если «Урал» примет решение ее активировать? Это вопрос переговоров, у «Урала» есть такая возможность, если они захотят воспользоваться данной опцией, то надо будет уже разговаривать с футболистом, будет ли он готов. Это вопрос диалога, на данный момент, Фанилю все в «Урале» нравится. Дальше будет видно», — приводит слова Бакулина Metaratings.ru.

21-летний россиянин выступает за «Урал» с июля 2022 года. В сезоне-2022/23 он провел за екатеринбургский клуб 17 матчей и не отметился результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-sungatulina-rasskazal-chto-ural-poka-ne-obrashalsya-v-spartak-po-voprosu-vykupa-kontrakta-zashitnika-217705/
Футбол
РПЛ
ФК Урал
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Единственный хоккеист мира, выигравший МЧМ трижды. В карьере ему это никак не помогло
Российские звездочки потеряли шанс войти в историю. Чего мы лишились без МЧМ?
Путин подписал указ о выплатах в случае гибели военнослужащего или ранения в ходе СВО
Вильфанд пообещал москвичам морозы до минус 29 градусов
В США назначили первую казнь трансгендера
Меладзе прокомментировал инцидент с лозунгом националистов на корпоративе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Давыдова рассказал, что футболист останется в профессиональном футболе
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости