Агент Сунгатулина рассказал, что «Урал» не обращался в «Спартак» по вопросу выкупа контракта

Иван Бакулин, агент футболиста «Спартака» Фаниля Сунгатулина, который в нынешнем сезоне выступает за «Урал» на правах аренды, рассказал о перспективах своего клиента остаться в екатеринбургском клубе.

«У Фаниля аренда на сезон, возвращаться зимой он в «Спартак» не будет. Он всем доволен: ему нравится тренер, нравится команда, Фаниль адаптировался к городу и к коллективу. Опция выкупа у «Урала» есть, но пока они ее не активируют. Если «Урал» примет решение ее активировать? Это вопрос переговоров, у «Урала» есть такая возможность, если они захотят воспользоваться данной опцией, то надо будет уже разговаривать с футболистом, будет ли он готов. Это вопрос диалога, на данный момент, Фанилю все в «Урале» нравится. Дальше будет видно», — приводит слова Бакулина Metaratings.ru.

21-летний россиянин выступает за «Урал» с июля 2022 года. В сезоне-2022/23 он провел за екатеринбургский клуб 17 матчей и не отметился результативными передачами.