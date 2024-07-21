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Сегодня, 12:05

«Динамо» предлагает форварду олимпийской сборной Марокко контракт на пять лет

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Футболист Мехди Маухуб
Мехди Маухуб.
Фото Соцсети

Как стало известно «СЭ», «Динамо» предлагает 21-летнему форварду «Реджи Касабланки» и олимпийской сборной Марокко Мехди Маухубу контракт на пять лет. В случае успешного завершения сделки игрок присоединится к бело-голубым после окончания Олимпийских игр.

Переговоры с марокканским клубом затрудняются арестом его президента в Германии.

Ранее о возможности перехода в московский клуб Маухуба за 1,8 миллиона евро сообщило издание Futbol Marroqui 212.

Сборная Марокко по футболу
ФК Динамо (Москва)
ФК Раджа Касабланка
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
4
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
5
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
6
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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20.07 15:00
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