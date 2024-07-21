«Динамо» предлагает форварду олимпийской сборной Марокко контракт на пять лет

Как стало известно «СЭ», «Динамо» предлагает 21-летнему форварду «Реджи Касабланки» и олимпийской сборной Марокко Мехди Маухубу контракт на пять лет. В случае успешного завершения сделки игрок присоединится к бело-голубым после окончания Олимпийских игр.

Переговоры с марокканским клубом затрудняются арестом его президента в Германии.

Ранее о возможности перехода в московский клуб Маухуба за 1,8 миллиона евро сообщило издание Futbol Marroqui 212.