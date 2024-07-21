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Джурасович: «Российский футбол очень хороший. РПЛ точно входит в топ-6 лиг Европы»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович поделился мнением об уровне РПЛ.

«Российский футбол очень хороший. Он гораздо интенсивнее и быстрее, чем сербский. Стараюсь привыкнуть ко всему этому. РПЛ точно входит в топ-6 лиг Европы. Тут, во-первых, есть интенсивность, а самое главное — выделяются сила и качество игроков.
Из всех сербов в РПЛ мне нравится, как играет Зделар в ЦСКА. Он лучший игрок на моей позиции в России», — приводит слова Джурасовича Sport24.

21-летний серб летом перешел в «Акрон» из «Спартака» (Суботица). В матче 1-го тура РПЛ против «Локомотива» Джурасович вышел на замену на 59-й минуте.

Источник: Sport24
ФК Акрон
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
4
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
5
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
6
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
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Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
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