Форвард олимпийской сборной Марокко Маухуб может перейти в «Динамо»

Нападающий «Раджа Касабланка» и олимпийской сборной Марокко Мехди Маухуб может стать игроком «Динамо» после Игр 2024 года, сообщает Х-аккаунт Futbol Marroqui 212.

По данным источника, клуб готов заплатить за игрока около 1,8 миллиона евро. Сторонам пока не удалось договориться о сделке.

Стоимость игрока по данным Transfermarkt оценивает в 600 тысяч евро. В прошлом сезоне он провел за «Раджа Касабланка» 24 матча, забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу.