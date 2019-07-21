"Динамо" почти час играло в большинстве, "Рубин" забил победный гол на последней минуте

"Динамо" в домашнем матче 2-го тура чемпионата России уступило "Рубину" (0:1). Победу гостям на последней минуте встречи принес нападающий Бека Микелтадзе.

Бело-голубые почти час играли в большинстве после удаления полузащитника казанской команды Евгения Башкирова за вторую желтую карточку.

Эта игра стала первой в чемпионате России с ВАР, но система не использовалась. Напомним, что ВАР не вмешивается в решения судьи, связанные с вынесением или невынесением первой и второй желтых карточек, а также назначением или неназначением штрафных, свободных и угловых ударов.

Чемпионат России

Премьер-лига

2-й тур

"Динамо" (Москва) – "Рубин" (Казань) – 0:1 (0:0)

Гол: Микелтадзе, 90+3.

"Динамо" (Москва): Шунин, Паршивлюк (Морозов, 68), Шуньич, Евгеньев, З.Плиев, Кардозу, Каборе, Юсупов (Панченко, 58), Шиманьски, Жоаузинью, Грулев (Шейдаев, 46).

"Рубин" (Казань): Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Денисов (Степанов, 46), Давиташвили (Кварацхелия, 77), Иг.Коновалов, Подберезкин, Могилевец, Башкиров, Кьяртанссон (Микелтадзе, 46).

Предупреждения: Башкиров, 3. Давиташвили, 63. Панченко, 67. Степанов, 70. Каборе, 72. Шиманьски, 81. Кварацхелия, 90+1. Подберезкин, 90+3.

Удаление: Башкиров, 36 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Мешков (Дмитров). Богач (Люберцы), Петросян (Бронницы).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Вилков (Нижний Новгород).

21 июля. Москва. Стадион "Динамо".

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