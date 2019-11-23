«Динамо» победило «Ростов» в домашнем матче премьер-лиги, Шунин отразил пенальти на 98-й минуте

«Динамо» победило «Ростов» в домашнем матче 17-го тура премьер-лиги (2:1). Голом в составе ростовчан отметился хавбек Ивелин Попов, у хозяев с пенальти дважды отличился форвард Максимилиан Филипп. На 98-й минуте встречи голкипер москичей Антон Шунин отразил пенальти.

«Динамо» набрало 21 очко и поднялось на 7-е место в турнирной таблице, «Ростов» с 30 баллами располагается на 3-й строчке.

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Премьер-лига

17-й тур

«Динамо» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:1 (1:1)

Голы: И.Попов, 13 (0:1). Филипп, 33 — с пенальти (1:1). Филипп, 90 — с пенальти (2:1).

Нереализованный пенальти: Ионов, 90+9 (вратарь)

«Динамо» (Москва): Шунин, Морозов, Рыков, Евгеньев (Шуньич, 72), Плиев (Паршивлюк, 38), Шиманьски, Юсупов, Нойштедтер, Филипп, Рауш, Игбун (Нжи, 81).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Козлов, Чистяков, Хаджикадунич, Чернов, Ионов, Норманн, Глебов (Зайнутдинов, 59), И.Попов, Байрамян (Долгов, 90+1), Шомуродов.

Предупреждения: Хаджикадунич, 2. Шиманьски, 60. Нойштедтер, 90+5. Паршивлюк, 90+7.

Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Данченко (Уфа), Петросян (Бронницы).

ВАР: Мешков (Дмитров). Сухой (Люберцы).

23 ноября. Москва. Стадион «Динамо».

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