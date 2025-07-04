«Динамо» победило «Партизан» в товарищеском матче

«Динамо» в товарищеском матче на Betboom Братском кубке 2025 обыграло «Партизан» со счетом 3:1.

В составе московской команды отличились Денис Макаров, Даниил Фомин и Владислав Степанов. У сербов гол на счету Йована Милошевича.

Во время матча на стадионе форвард Иван Сергеев был представлен новичком «Динамо».

В следующем товарищеском матче «Динамо» 8 июля сыграет с «Ахматом».